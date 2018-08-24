Эстонская школа получила статус школы-кандидата IB

Директор Таллиннской международной школы Олави Отепалу сказал, что для проживающих в Эстонии иностранцев хорошо известна достойная всяческого доверия учебная программа IB, т. е. International Baccalaureate, которая позволяет детям планово продолжать проходить обучение при переезде из одной страны в другую, поскольку вся философия IB во многом ориентирована именно на международное обучение.

”Родителям придаёт дополнительное чувство уверенности тот факт, что качество учебного процесса в школе контролируется и регулярно подтверждается международной организацией”, — пояснил Отепалу и добавил, что программы обучения IB исходят из лучших педагогических практик последних десятилетий, что, без сомнения, обогатит эстонскую систему образования в целом.

В статусе школы-кандидата производится оценка готовности и способности школы работать по программе IB. Период школы-кандидата, как правило, длится два года, в течение которых школа активно внедряет в свою повседневную деятельность все практики и стандарты обучения IB. В случае успешного прохождения аккредитации школа становится полноправным членом IB.