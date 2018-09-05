Эстонская полиция: ситуация на границе с РФ не связана с работой службы пограничной охраны Эстонии

Руководитель бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев подтвердил, что возникшая на пограничных пунктах ситуация не связана с работой службы пограничной охраны Эстонии.
„Ограничения установлены РФ и обусловлены изменениями в налоговом законодательстве. Каков будет официальный ответ РФ о введении изменений закона и как разрешить ситуацию, которая возникла для пересекающих границы людей неожиданно, сейчас в двустороннем общении между двумя государствами выясняется таможней и министерством иностранных дел", — сказал Беличев.
До обеда 5 сентября в Нарвском пограничном пункте прогнозируемое время ожидания составило в среднем до 6 часов, на пограничных пунктах Лухамаа и Койдула менее часа.