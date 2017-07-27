"Эстонская культура в мире": внимание приковано к знаменательным государственным событиям

Министр культуры Индрек Саар подтвердил получателей субсидий в рамках второго тура программы "Эстонская культура в мире", между более чем 50 проектами на этот раз было распределено 306 000 евро, сообщает Министерство культуры.

Советник отдела внешних связей Министерства культуры Кристель Юксвярав сказала, что на этот раз в центре внимания будет организация весной и ранней осенью этого года в иностранных государствах культурных событий, связанных с председательством Эстонии в Совете Европейского союза и юбилейным годом Эстонской Республики. "Мы сочли важным поддержать различные культурные события в разных странах по всему миру от Канады до Японии, чтобы и тамошняя публика смогла принять участие в нашей отличной культурной программе и ощутила бы важность годовщины и председательства нашей республики", — отметила Юксвярав.

Среди прочих министерство поддержало фокусные программы Фонда Эстонского института кино в разных городах Германии, в рамках которых впервые будут организованы дни эстонского кино в Берлине. Концертное выступление хора девочек ETV на фестивале "Shanghai International Arts Festival", который пройдет в октябре в Китае, концерты вокального ансамбля Estonian Voices в Китае и крупнейшей северо-американской конференции музыкальной индустрии в Нью-Йорке. Также субсидии были выделены на турне квартета джазмена Кирке Карья во Франции, Германии, Бельгии и Люксембурге, которое будет реализовано в сотрудничестве с советниками по культуре Эстонии в зарубежных странах.

Международный день музыки будет отмечен концертами профессиональных исполнителей Эстонии 1 октября в Англии, США, Германии и Австрии. Ансамбль Curly Strings совершит концертные турне в Канаду и Японию, также будет участвовать в фестивале мировой музыки Womex в Польше. В танцевальном представлении "Tanssipidot — MIES", которое пройдет в Финляндии, Лапуа, примет участие 100 танцоров и певцов из Вирумаа, этим будет отмечена 100-я годовщина Финляндской Республики.

Объединение дизайнеров моды Эстонии откроет в Кыргызстане и Италии выставку "TO BE ESTONIAN", рассказывающую об Эстонской народной моде и текстиле, а НДО Õhulaev в следующем году откроет экспозицию украшений в галерее Platina в Стокгольме, также они примут участие в Мюнхене в мероприятии ”Schmuck”, которое будет посвящено ювелирному искусству.

Министерство культуры в этом году в рамках "Эстонская культура в мире" поддержало проекты на сумму в 600 000 евро. Первый тур подачи конкурсных заявок 2018 года будет объявлен в октябре этого года.