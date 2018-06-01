01.06.2018, 19:06

Эстонская компания обвинила Павла Дурова в плагиате

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rus.delfi.ee
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Pavel Durov
Pavel Durov Foto: ALBERT GEA, REUTERS

В Замоскворецкий суд Москвы подано исковое заявление эстонской компании Cryptocean , обвиняющей в заимствовании своих технологий основателя Telegram Павла Дурова, сообщает ”Интерфакс”.

Как указано в иске, 1 февраля компания в рамках ICO проекта Cryptocean провела закрытую демонстрацию сервиса, предназначенного для обеспечения информационной безопасности пользователя, пишет Meduza. Тогда же был анонсирован ряд продуктов компании, в том числе криптопаспорт. Программа, в разработку которой было вложено более 800 тысяч евро, создавалась с декабря 2016-го по январь 2018 года, уточнили в Cryptocean.

По утверждению истца, представитель Telegram присутствовал на закрытой презентации, а уже в мае мессенджер анонсировал разработку собственного криптопаспорта, ”копирующего функционал, интерфейс и принцип работы продукта Cryptocean”.

Эстонская компания требует признать ее авторские права и обязать Павла Дурова прекратить использовать оспариваемую программу.

В настоящее время исковое заявление изучается судьей Замоскворецкого суда, ”которая в установленный законном срок примет решение о принятии или не принятии его к рассмотрению”, заявили в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Telegram на запрос пока не ответила.

В феврале и марте 2018 года Telegram провел два этапа ICO и собрал 1,7 миллиарда долларов на запуск собственной платежной блокчейн-платформы TON с криптовалютой Gram. В начале мая стало известно, что мессенджер начал тестировать в закрытом режиме сервис Telegram Passport для платформы, позволяющий идентифицировать личность пользователей.

Telegram Passport позволяет единожды загрузить в мессенджер все необходимые документы и данные, чтобы потом мессенджер мог мгновенно передавать их сервисам-партнерам для пользования их услугами как внутри Telegram, так и за его пределами.

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