Эстонская компания обвинила Павла Дурова в плагиате

В Замоскворецкий суд Москвы подано исковое заявление эстонской компании Cryptocean OÜ, обвиняющей в заимствовании своих технологий основателя Telegram Павла Дурова, сообщает ”Интерфакс”.

Как указано в иске, 1 февраля компания в рамках ICO проекта Cryptocean провела закрытую демонстрацию сервиса, предназначенного для обеспечения информационной безопасности пользователя, пишет Meduza. Тогда же был анонсирован ряд продуктов компании, в том числе криптопаспорт. Программа, в разработку которой было вложено более 800 тысяч евро, создавалась с декабря 2016-го по январь 2018 года, уточнили в Cryptocean.

По утверждению истца, представитель Telegram присутствовал на закрытой презентации, а уже в мае мессенджер анонсировал разработку собственного криптопаспорта, ”копирующего функционал, интерфейс и принцип работы продукта Cryptocean”.

Эстонская компания требует признать ее авторские права и обязать Павла Дурова прекратить использовать оспариваемую программу.

В настоящее время исковое заявление изучается судьей Замоскворецкого суда, ”которая в установленный законном срок примет решение о принятии или не принятии его к рассмотрению”, заявили в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Telegram на запрос пока не ответила.