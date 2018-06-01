01.06.2018, 19:06

Эстонская компания обвинила Павла Дурова в плагиате

 (11)
rus.delfi.ee
EST 1
Pavel Durov
Pavel Durov Foto: ALBERT GEA, REUTERS

В Замоскворецкий суд Москвы подано исковое заявление эстонской компании Cryptocean , обвиняющей в заимствовании своих технологий основателя Telegram Павла Дурова, сообщает ”Интерфакс”.

Как указано в иске, 1 февраля компания в рамках ICO проекта Cryptocean провела закрытую демонстрацию сервиса, предназначенного для обеспечения информационной безопасности пользователя, пишет Meduza. Тогда же был анонсирован ряд продуктов компании, в том числе криптопаспорт. Программа, в разработку которой было вложено более 800 тысяч евро, создавалась с декабря 2016-го по январь 2018 года, уточнили в Cryptocean.

По утверждению истца, представитель Telegram присутствовал на закрытой презентации, а уже в мае мессенджер анонсировал разработку собственного криптопаспорта, ”копирующего функционал, интерфейс и принцип работы продукта Cryptocean”.

Эстонская компания требует признать ее авторские права и обязать Павла Дурова прекратить использовать оспариваемую программу.

В настоящее время исковое заявление изучается судьей Замоскворецкого суда, ”которая в установленный законном срок примет решение о принятии или не принятии его к рассмотрению”, заявили в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Telegram на запрос пока не ответила.

В феврале и марте 2018 года Telegram провел два этапа ICO и собрал 1,7 миллиарда долларов на запуск собственной платежной блокчейн-платформы TON с криптовалютой Gram. В начале мая стало известно, что мессенджер начал тестировать в закрытом режиме сервис Telegram Passport для платформы, позволяющий идентифицировать личность пользователей.

Telegram Passport позволяет единожды загрузить в мессенджер все необходимые документы и данные, чтобы потом мессенджер мог мгновенно передавать их сервисам-партнерам для пользования их услугами как внутри Telegram, так и за его пределами.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


По площади Вабадузе с ножом в руках разгуливал мужчина: кричал, становился на колени

01.06.2018
В понедельник в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таллинне по площади Вабадузе ходит с ножом мужчина, кричит и ведет себя странно. Следом поступило сообщение о том, что этот мужчина сел в автобус. На эти вызовы полиция отреагировала оперативно: мужчину задержали прямо в автобусе. По решению суда мужчину взяли под стражу.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: В Таллинне полчища гусениц атакуют деревья. В паутине не только растения!

01.06.2018
Деревья в Таллинне, а именно на границе Ласнамяэ и Пирита, атаковали полчища гусениц! Причем паутиной, в которой размножаются гусеницы, окутаны не только растения, но и, например, скамейки в парке.
Подробнее


-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Vienne
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-20% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPOB/13
99,- €
79,20 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Okinawa
69,- €
27,60 €
-20% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
167,20 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Почти 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными из-за технической ошибки

01.06.2018
МВД России впервые официально объяснило, из-за чего почти полтора миллионов паспортов россиян стали недействительными, сообщает ”Коммерсантъ”. Это произошло из-за ошибки при объединении разрозненных паспортных баз в 2006 году, пишет Дождь. В консульском отделе Посольства РФ в Эстонии пояснили Delfi, что эта проблема не касается паспортов граждан РФ, проживающих в Эстонии.
Подробнее

Из зоопарка в Германии сбежали хищники: львы, тигры, ягуар и медведь

01.06.2018
Из зоопарка в национальном парке Айфель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в пятницу, 1 июня, сбежали два льва, ягуар, два тигра и медведь. Об этом агентству AFP сообщил пресс-секретарь районной администрации в Битбурге.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


СТУДИЯ DELFI | Пора помочь и подросткам! Евгений Осиновский предлагает запустить Молодежный капитал

01.06.2018
В Международный день защиты детей мы решили сделать обзор мер, предпринятых в Эстонии в целях защиты семей и подрастающих поколений. О том, что уже сделано и что еще только предстоит сделать, мы побеседовали с главой Социал-демократической партии, депутатом Рийгикогу и отцом двоих детей Евгением Осиновским.
Подробнее