Эстонская Касса по безработице и Swedbank AS заключили соглашение о сотрудничестве

Председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел и директор по персоналу Swedbank AS Юлле Матт подписали сегодня соглашение о сотрудничестве.

Председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел сказал, что сотрудничество продолжается уже с 2003 года.

”Мы помогали работодателю в поиске работников, а также занимались наймом работников не только в Эстонии. Также Swedbank организовывал вербовочные дни, обучал наших клиентов через услугу трудовой практики и пользовался возможностью получения пособия на выплату заработной платы. Предприятие присоединилось к соглашению о многообразии и во время найма работников открыто относится к людям с особыми потребностями. Мы обсуждали различные возможности трудоустройства людей с пониженной трудоспособностью и консультировали работодателя на темы: виды ограниченных возможностей, приспособление рабочего места, вспомогательные средства. Также мы заключили первый договор о вспомогательном средстве в Тартуском уезде. Swedbank работает над тем, чтобы работники в каждодневной рабочей среде чувствовали, что их ценят, были бы многообразными, гибкими и открыты к новому. Swedbank держит высокий уровень культуры обслуживания и постоянно нуждается в работниках. Надеемся, что Касса по безработице может помочь предприятию по многим различными вопросам сотрудничества, и постоянное сотрудничество продолжиться и в будущем”, сказал Паавел.

”Swedbank очень рад, что сотрудничество с кассой по безработице перешло на следующий уровень. В свете недавно проведённой реформы трудоспособности, мы хотим обратить больше внимания на трудоустройство людей с пониженной трудоспособностью, а также на создание поддерживающей рабочей среды”, сказала руководитель по персоналу Swedbank AS Юлле Матт.

Swedbank AS является ведущим банком для многих частных лиц и предприятий, обслуживая более чем семь миллионов частных клиентов и 600 000 бизнес-клиентов. Домашние рынки для Swedbank находятся в Швеции, Эстонии, Латвии и Литве. Банковские услуги предприятия доступны также в других Северных странах. В Swedbank работает 2650 человек по всей Эстонии.

Сегодня подписанное соглашение для Кассы по безработице является тридцать шестым по счёту. Касса по безработице заключает соглашения о сотрудничестве с 2012 года и целью является стать партнёром для всех крупных предприятий во всех основных сферах деятельности.