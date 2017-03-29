Эстоноземельцев с помощью скидок зазывают в Латвию на устаревшую операцию по коррекции зрения

Рижская глазная клиника предлагает эстонцам якобы почти вдвое дешевле операцию по лазерной коррекции зрения, которая в Эстонии считается устаревшей и стоит почти столько же, пишет Eesti Päevaleht.

Клиника доктора Соломатина в Риге предлагает жителям Эстонии процедуру, обещая провести коррекцию зрения SuperLASIK вместо 1710 евро со скидкой в 45%, то есть за 950 евро. Цена включает в себя саму операцию, поездку туда-обратно на автобусе Lux Express, две ночи в отеле Tallink Riga, необходимые обследования и лекарства.

Реэлика услышала об этом предложении от своих знакомых. Так бы она не решилась пойти на операцию, которую рекламируют в социальных сетях, но все ее знакомые очень положительно отзывались о процедуре. В итоге неделю тому назад девушка поехала в Ригу на операцию.

Когда Реэлика пришла на вокзал Пярну, перед автобусом Lux Express ее ждали еще десять человек, которые собирались в ту же клинику. По ее словам, все прошло хорошо: их встретил гид, отвез в клинику, где перед процедурой несколько врачей тщательно всех обследовали. Операцию сделали в тот же вечер, а зрение было четким уже на следующий день.

Устаревший метод с сомнительной скидкой

В общем, девушка осталась всем довольна. Однако эстонские врачи утверждают, что предлагаемая в Латвии процедура является устаревшей, а обещанная скидка — лишь для виду.

”Мы все начинали с процедуры LASIK, так как это был один из первых методов, который начали использовать в рефракционной хирургии, но это, конечно же, не самый лучший метод. Этот метод устарел”, — говорит хирург глазной клиники Laservisioon Тийна Пакоста.

Хотя в предложении клиники доктора Соломатина особо подчеркивается, что нужно поспешить — число операций по специальной цене ограничено — но эта процедура предлагается за 950 евро уже на протяжении нескольких лет. Кроме того, операцию проводят бесплатно тем эстоноземельцам, кто написал о поездке в своем блоге, снял об этом видео или выиграл фотоконкурс в Facebook.

На самом деле, данная процедура в Эстонии стоит не намного дороже. Процедура с методом LASIK в Таллинне может обойтись в 990 евро, но врачи в основном советуют новые технологи, у которых и цены выше.

Режут не лазером, а металлическим лезвием

Пакоста отметила, что нет разницы, является ли название процедуры SuperLASIK, хоть HüperLASIK — это не меняет ее содержания. А именно, при методе LASIK создание роговичного лоскута производится с помощью механического микрокератома, то есть роговицу режут металлическим лезвием.

В более новых методах используется фемтосекундный лазер, который боле бережно воздействует на ткань роговицы. Кроме того, при подобных операциях риск осложнений меньше.

Врач глазной клиники ReFocus Пайт Теэсалу говорит, что уже как восемь лет не проводит операции по методу LASIK: ”Мы используем современные процедуры Femto и Smile, и в этой латвийской клинике новейшие возможности тоже есть, но по так называемой супер-цене проводят именно процедуры LASIK. Возможно, у многих пациентов складывается ошибочное мнение, что это лучшая и новейшая технология”.

По словам Теэсалу, процедуры с механическим методом проходят в основном без проблем, но разница между двумя методами проявляется именно в тех случаях, когда возникают проблемы.

”Образно говоря, до Риги можно доехать как на ”Ладе”, так и на Volvo, и разница может ограничиться лишь удобством, но в случае аварии разница очень большая. В нашу клинику обращались перенесшие операцию в Латвии пациенты, но к сожалению, уже прооперированный глаз зачастую сложно ”переделать”, хотя это не является невозможным”, — объяснил Теэсалу.