Эстонки в Хьюстоне: ситуация катастрофическая, улицы под водой, возникают торнадо

Проживающая в штате Техас председатель общества эстонцев Хьюстона Хелен Арнольд сказала прошедшей ночью Delfi, что затапливающая улицы города вода никогда раньше не поднималась так высоко, как в этот шторм.

"Я живу здесь с 1999 года, и ни одно наводнение до сих пор не было таким ужасным, — сказала она. — Людям велят оставаться дома, и никуда невозможно пойти, потому что улицы под водой".

Расположенное поблизости от дома Арнольд медицинское учреждение — одно из многих зданий, которые затоплены. "Онкобольные, которые ходят сюда поблизости получать лечение, сейчас никуда не могут попасть, — описала она. — Хьюстонцам никогда раньше не приходилось сталкиваться с чем-то настолько страшным".

Ведущая в Хьюстоне бизнес в сфере недвижимости Элени-Ли Симпсон также признала, что это историческое событие. "Ситуация здесь совершенно катастрофическая. Людей эвакуируют из домов уже на лодках. Вода еще никогда раньше не поднималась так высоко и не затапливала так много, как в этот шторм, — описала она. — Люди бросают свои дома и едут у друзьям и семьям, где не затапливает".

По словам Симпсон, под водой находится каждое чуть более низкое место, в том числе много мест, где обычно не затапливает. "Дороги во многих местах полностью под водой. Люди утонули", — констатировала она.

"Торнадо тоже возникают и очень много", — сказала Симпсон, отметив, что на расстоянии всего лишь от пяти до десяти минут от ее дома только вчера образовалось несколько торнадо.

"Эпическая катастрофа", — передала она заключение местных телеканалов о происходящем в Техасе.

Обеим женщинам до сих пор удавалось избежать самого худшего и их дома прошедшей ночью еще не были под водой.