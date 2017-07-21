Эстонка в Турции — о землетрясении: яхты и лодки оказались перевернуты к верху дном

Возле курортных городов Турции и Греции в ночь на пятницу произошло мощное землетрясение, есть погибшие. По словам проживающей в Турции читательницы Delfi, ночью толчки ощущались и в ее регионе. Отдыхающая на греческом Крите эстонка утверждает, что там все было в порядке.

Проживающая в Турции в городе Мугла Керту рассказала: "Ночью в городке Фетхие несколько человек вышли на улицу. В новостях показали, что в Бодруме были настолько сильные толчки, что яхты и лодки оказались перевернуты к верху дном”. Также Керту добавила, что сейчас в области все хорошо и спокойно.

Находящаяся на Крите Рина отметила, что на северном побережье острова все в порядке: “В последние дни запрещено плавать из-за сильного ветра и на маленьких лодках не пускают в море. Начиная с субботы обещают ослабление ветра, хорошую погоду и 27 градусов тепла. Лето”.

