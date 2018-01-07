07.01.2018, 16:10

Эстонка в Стокгольме: взрыв произошел у моего дома, даже полиция приходила допрашивать

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rus.delfi.ee
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Эстонка в Стокгольме: взрыв произошел у моего дома, даже полиция приходила допрашивать
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Около станции метро в Стокгольме произошел взрыв. Живущая около станции гражданка Эстонии Трийну рассказывает, как развивались события.

"Это произошло около моего дома и станции метро. Мы спали и услышали сильный грохот, после чего оба проснулись. Посмотрели друг на друга вопросительно и поняли, что что-то произошло, но и не думали, что прямо под окнами дома. Через некоторое время начали получать SMS-ки, все ли с нами в порядке, и тогда пошли посмотреть, о чем это они говорят, и наконец поняли, что случилось", — рассказывает девушка о себе и своем сожителе.

По ее словам, на месте было 10 полицейских машин, которые окружили зону инцидента, и несколько машин сокрой помощи: "По-прежнему все огорожено. Полицейские даже пришил нас допрашивать".

Инцидент произошел около 11:00 по шведскому времени (12:00 по эстонскому). Взрыв произошел у станции "Ворбю горд" на окраине Стокгольма, передает Expressen.

В результате инцидента пострадали как минимум два человека.

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