Эстонка в Швеции: народ в панике, в небе кружат вертолеты, связь плохая — настоящий хаос!

По словам находящейся в Стокгольме эстонки, в столице Швеции во время атаки царил настоящий хаос.

”В Стокгольме царил настоящий хаос. Я как раз шла с подругой в сторону торгового центра Ahlens, как нам навстречу побежала толпа людей. Мы были примерно в ста метрах от Ahlens, полиция ехала сзади толпы”, — сказала она Delfi.

”Мы забежали в магазин, и полицейский автомобиль встал прямо перед дверью. Они вышли и направили оружие в сторону Ahlens”.

”Через какое-то время нам удалось убежать через заднюю дверь, когда побежала новая орда. Так мы бежали вместе с толпой три раза. Люди в панике, плачут на улицах, телефоны барахлят и не работают. Мимо проносятся кареты скорой помощи и полиция, повсюду сирены. В небе кружат вертолеты”, — говорит женщина.

”Я ехал на поезде в Стокгольм. Поезд уже 30 минут стоит в пригороде Стокгольма, и водитель говорит, что движение в центр города и обратно остановлено на неопределенное время. Как метро, так и поездов”, — рассказал еще один находящийся в Швеции эстонец.