Эстонка в Петербурге: все звонят друг другу, чтобы убедиться, что близкие живы и здоровы

Живущая и работающая в Санкт-Петербурге Майлис сказала Delfi, что город на удивление спокоен после сегодняшнего взрыва в метро. Спокойны как на улицах, так и в магазинах. Но все пытаются связаться со своими близкими, чтобы узнать, все ли в порядке.

"Нет никакой паники в моем районе, люди даже продолжают делать покупки. Только что мимо проходил человек, который объяснял, что что-то взорвалось и в маршрутке рядом со станцией метро "Лесная". Слышу, как все беседуют об этом как-то спокойно. Единственное, что все проверяют своих близких", — сказала Майлис Delfi.

Майлис сегодня работала у себя дома в северной части города и поэтому не пользовалась общественным транспортом. На улицах, по ее словам, больше движения, и людей тоже больше, потому что метро закрыто. Перед станциями метро полицейские патрули. "Иду сейчас домой из магазина пешком, чтобы успокоиться. Сама узнала о случившемся, когда закончила консультации и обнаружила десятки неотвеченных звонков в телефоне".

По словам Майлис, сейчас все в городе звонят друг другу, чтобы убедиться, что близкие живы и здоровы. "Близкие, которые не в городе, нервничают, потому что не получают новости из интернета каждую минуту. Я только что заходила в магазин, невероятно спокойная атмосфера царит везде. Кажется, что я нервничаю больше всего, потому что через день пользуюсь этими станциями метро".

На вопрос, освещают ли российские СМИ случившееся быстро и адекватно, Майлис ответила, что это сложно оценить. "По радио передают предупреждения, на домашней странице метро написано "позвоните близким", на каждом канале новостей информация одинаковая.."