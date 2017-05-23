Эстонка в Манчестере: ты никогда не знаешь, что с тобой может случиться

По словам проживающей в Манчестере уроженки Эстонии Рики Вильямс, местные в шоке от произошедшего теракта, но все сплотились, чтобы оказать необходимую помощь.

„Многие проснулись утром с этой новостью. Скорее всего, это было первое, что большинство людей увидели утром по телевизору или услышали по радио. Наша семья всю ночь следила за происходящим в соцсетях, поскольку журналист просил мужа рассказать, что происходит в Манчестере”.

Женщина называет впечатляющим то, насколько быстро люди активировались и стали помогать нуждающимся в помощи. ”Таксисты бесплатно возят людей. Отели приняли детей, которые пришли на концерт без родителей. Кафе и офисы открыли двери и предлагают ночлег-кофе-чай и другие необходимые вещи. Все хотят помочь”, — говорит она.

"Тем не менее Вильямс отмечает, что полиция только занимается расследованием и что не стоит делать скоропалительных выводов. По ее словам, в Манчестере большая мусульманская община, многие таксисты и медсестры являются мусульманами, и помогают также, как и все остальные. ”Безусловно, не хочется, чтобы это стало причиной для разжигания вражды. Это важно. Все сообщества представлены”.

"Местные, конечно, переживают из-за случившегося, но понимают, что жизнь продолжается. ”Конечно, это заставляет людей сомневаться в безопасности. Ты не знаешь, что с тобой может произойти, но ты ведь не можешь перестать из-за этого жить”, — говорит Вильямс.