Эстонка в Лондоне: людям говорили, чтобы они оставались в квартирах

Проживающая в Лондоне гражданка Эстонии Карина отмечает, что люди во всем городе пребывают в шоке. Как ей известно, люди пытались выбраться из горящего здания любыми способами, но некоторым советовали оставаться в квартирах.

Карина рассказывает, что даже самые опытные пожарники говорили, что никогда не видели такого мощного пожара.

"Когда я проснулась в семь утра, тот дом был все еще в огне, после шести часов тушения. Я слышала, что кто-то пытался спрыгнуть вниз с с самодельным парашютом, а кто-то прыгал и без него. Дети кричали в окнах и одна мать сбросила своего младенца из окна, чтобы один местный мужчина поймал его. К счастью, ребенок остался жив”, — описывает Карина то, что она слышала о пожаре.

"Также один пятилетний мальчик отделался парой переломов, когда мать выбросила его с пятого или шестого этажа. Один мужчина на местном телевидении утверждал, что его семья выбралась благодаря тому, что эвакуировавшиеся с верхних этажей стучали во все двери, и первый сигнал тревоги они услышали только тогда, когда были на улице и увидели, что весь дом в огне”, — рассказывает девушка.

По ее словам, людям якобы говорили оставаться у себя в квартирах во время пожара. "В этом доме есть правило, что если пожар не у тебя, то нужно оставаться у себя в квартире”, — говорит Карина.

Она добавила, что местные жители готовы помочь и приютить у себя тех, кто остался без крова над головой.