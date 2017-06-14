Эстонка в Лондоне: людям говорили, чтобы они оставались в квартирах

Проживающая в Лондоне гражданка Эстонии Карина отмечает, что люди во всем городе пребывают в шоке. Как ей известно, люди пытались выбраться из горящего здания любыми способами, но некоторым советовали оставаться в квартирах.

Карина рассказывает, что даже самые опытные пожарники говорили, что никогда не видели такого мощного пожара.

"Когда я проснулась в семь утра, тот дом был все еще в огне, после шести часов тушения. Я слышала, что кто-то пытался спрыгнуть вниз с с самодельным парашютом, а кто-то прыгал и без него. Дети кричали в окнах и одна мать сбросила своего младенца из окна, чтобы один местный мужчина поймал его. К счастью, ребенок остался жив”, — описывает Карина то, что она слышала о пожаре.

"Также один пятилетний мальчик отделался парой переломов, когда мать выбросила его с пятого или шестого этажа. Один мужчина на местном телевидении утверждал, что его семья выбралась благодаря тому, что эвакуировавшиеся с верхних этажей стучали во все двери, и первый сигнал тревоги они услышали только тогда, когда были на улице и увидели, что весь дом в огне”, — рассказывает девушка.

По ее словам, людям якобы говорили оставаться у себя в квартирах во время пожара. "В этом доме есть правило, что если пожар не у тебя, то нужно оставаться у себя в квартире”, — говорит Карина.

Она добавила, что местные жители готовы помочь и приютить у себя тех, кто остался без крова над головой.

"Все возможности транспорта закрыты"

Также живущая в Лондоне Кирке-Лийз Микк живет так близко к загоревшемуся многоквартирному дому, что видела случившееся своими глазами.

"Вчера вечером где-то около половины первого или раньше часа я услышала, что на улице были сирены. Я посмотрела из окна балкона вниз: пожарные машины везде", — описала Кирке-Лийз Delfi.

Она сказала, что сначала не казалось, будто происходит что-то особенное. Но когда пожарные машины все еще продолжали ехать, ей стало интересно, что происходит. "Я пошла в другую комнату и увидела, что происходит в том районе — дом горит, — сказала Кирке-Лийз. — Я наблюдала за пожаром там до четырех часов утра. С правого конца он загорелся, и горел весь дом, до левого конца".

"Все возможности транспорта были закрыты, и пожарные машины продолжают ехать, — комментирует она ситуацию в городе в данный момент. — Но в общем жизнь продолжается — люди здесь на улицах спокойно продолжают идти".

Что именно стало с находящимися в многоквартирном доме людьми, она сказать не может. "Около часа-двух были слышны крики, но они шли не из дома, а уже снаружи, — описала Микк. — Я видела довольно много и гражданских автомобилей, которые ездили вокруг. Наверное, все все-таки позвали своих друзей и знакомых, чтобы эвакуироваться".