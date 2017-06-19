Эстонка в Лондоне: атмосфера грустная и жуткая, но люди продолжают жить своей жизнью

За последнее время в Лондоне произошло несколько трагических событий. Проживающая в столице Великобритании уроженка Эстонии Марлеэн Марно рассказала Delfi, как эти события повлияли на жизнь горожан и какие настроения витают в воздухе.

„Есть два вида людей: те, кто отмечают и продолжают жить дальше, и те, кто инициируют какую-то агрессию в ответ на это”, — говорит Марно.

”Картина была ужасная, — рассказывает она про трагедию со сгоревшей многоэтажкой. — Люди плакали на улицах: одни потеряли дом, другие — жизнь”.

Женщина отмечает, что люди в Лондоне очень отзывчивые. ”Но в это же время сообщество держится вместе. Люди как ненормальные бегали, приносили воду, еду, вещи, организовывали все. Кстати, это в основном были именно представители других культур”, — отмечает она.

„Атмосфера грустная и жуткая, но в то же время люди продолжают жить своей жизнью. Я и все мои знакомые избегаем скоплений народа. В метро тоже постоянно находишься в напряжении. Вчера, когда у нас на работе было многолюдное мероприятие, то мы на всякий случай заранее присмотрели себе место, куда в случае чего побежим”.

Марно говорит, что многие люди ищут виноватых, в результате чего накаляется напряжение между представителями разных культур. ”После пожара много народу обвиняло правительство”, — сказала она и добавила, что после сегодняшнего теракта наличие напряжения показывает и тот факт, что теперь атакуют и мусульман.