Эстонка в Каталонии: люди пили пиво, пели, танцевали и радовались

Находящаяся в Каталонии на практике эстонка Марлеэн Валдмаа рассказала, что, услышав о провозглашении независимости, отправилась к зданию правительства, где народ отмечал это событие.
По ее словам, люди пили пиво, пели, танцевали, радовались, повсюду развевались флаги Каталонии. Противников независимости она не заметила.
"Невозможно поверить, что в 2017 году в Испании могло такое произойти. Люди были очень удивлены применению силы и очень возмущены”, — прокомментировала она происходившее на референдуме 1 октября.
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