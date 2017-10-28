28.10.2017, 09:45

Эстонка в Каталонии: люди пили пиво, пели, танцевали и радовались

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rus.delfi.ee
EST
Эстонка в Каталонии: люди пили пиво, пели, танцевали и радовались
Foto: Emilio Morenatti, AP

Находящаяся в Каталонии на практике эстонка Марлеэн Валдмаа рассказала, что, услышав о провозглашении независимости, отправилась к зданию правительства, где народ отмечал это событие.

По ее словам, люди пили пиво, пели, танцевали, радовались, повсюду развевались флаги Каталонии. Противников независимости она не заметила.

"Невозможно поверить, что в 2017 году в Испании могло такое произойти. Люди были очень удивлены применению силы и очень возмущены”, — прокомментировала она происходившее на референдуме 1 октября.

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