Эстонка в Каталонии: люди пили пиво, пели, танцевали и радовались

Находящаяся в Каталонии на практике эстонка Марлеэн Валдмаа рассказала, что, услышав о провозглашении независимости, отправилась к зданию правительства, где народ отмечал это событие.

По ее словам, люди пили пиво, пели, танцевали, радовались, повсюду развевались флаги Каталонии. Противников независимости она не заметила.

"Невозможно поверить, что в 2017 году в Испании могло такое произойти. Люди были очень удивлены применению силы и очень возмущены”, — прокомментировала она происходившее на референдуме 1 октября.