По словам уроженки Эстонии Мари-Леэн, проживающей на данный момент в регионе Абруццо в Италии, в последние две недели там были очень большие снегопады, в результате которых всего за полдня выпадало по 50-90 см снега. В некоторых местах мело по 36 часов кряду.

„Речь идет о чрезвычайной ситуации, так как эффективно убирать столь большое количество снега и обеспечивать пропускную способность дорог не получается”, — сказала женщина Delfi.

”Школы и детские сады во многих городах Абруццо закрыты уже вторую неделю подряд. На многих автомобилях отсутствует зимняя резина.

Сильный снегопад и метель повалили деревья и привели к завалам, во многих местах — перебои с электричеством и водоснабжением, прибрежные зоны местами затоплены. В среду произошло землетрясение — несколько толчков в течение дня амплитудой до 5,5 баллов. Люди, проживающие в деревнях недалеко от эпицентра и в местах повешенной опасности, вынуждены ночевать в автомобилях.

Было дано единое предупреждение о возможности схода лавины, но находившихся в отеле Rigopiano людей своевременно эвакуировать не удалось. Дороги к располагающемуся на высоте 1200 метров отелю были погребены под слоем снега в несколько метров.

К вечеру четверга до отеля при помощи вертолетов и лыж добрались спасатели. Они спасли двоих человек и обнаружили тела четырех погибших. Около 30 человек остаются без вести пропавшим. Отель так сильно завален снегом, что собаки не чувствуют запах. Спасательным машинам прокладывают дорогу при помощи снежной турбины, для функционирования которых пожарные носят в руках газовые баллоны. Спасательные работы затруднены из-за темноты, а также из-за схода еще одной более мелкой лавины.

При всем при этом следует похвалить мужество итальянцев Абруццо, их стойкость и солидарность. Это по-настоящему стойкие, смелые и солидарные люди, которые могут действовать в действительно экстремальных условиях: будучи из-за опасности землетрясения вынужденными ночевать в автомобилях или перебиваться в труднодоступных горных деревнях без воды и электричества, они сохранили присущее итальянцам позитивное отношение к жизни и чувство юмора.