Эстонка в Хургаде: сегодня на улицах меньше туристов, полиция проверяет у всех документы

Накануне в Египте, в курортном городе Хургада произошло нападение на туристов из Германии. По словам проживающей в Хургаде уроженки Эстонии, в городе на улицах в субботу было спокойно и заметно меньше иностранцев, были усилены меры безопасности.

В момент, когда произошло нападение, женщина была с семьей в городе. Согласно информации местных СМИ, нападавший хорошо говорил по-немецки. СМИ сообщили, что после инцидента он отправился в другой отель, но за ним последовала охрана — его быстро задержали. Быстро прибыли полиция и скорая.

По ее словам, сейчас пляж закрыт и полиция на каждом шагу проверяет у всех документы. Мэр Хургады лично посетил туристов в больнице и пожелал им скорейшего выздоровления.



Также местные медиа сообщили, будто полиция на месте спросила у нападавшего, почему он это сделал, и тот ответил, что Аллах приказывает убивать тех, кто не является мусульманином. На что полицейские принесли ему Коран и предложили показать, где же это точно сказано. Преступник не смог этого сделать и заплакал. Сегодня его доставили в Каир, где заключили под стражу.

Уроженка Эстонии поделилась с Delfi фотографиями, которые циркулируют среди местных жителей. Она уверена, что этот инцидент был единичным и персональным нападением, и в широком плане он не повлияет на безопасность людей.

