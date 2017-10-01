Эстонка в Барселоне: нам не нравится безразличие правительства Эстонии

Проживающая недалеко от Барселоны эстонка Лийна Вески сказала Delfi, что около половины жителей Каталонии не довольны действиями правительства, и что результаты референдума о независимости предсказать сложно.

”В нашем регионе прошло несколько акций, но все они были спокойными, — рассказала Вески. — Каждый вечер в 22 часов люди на 20 минут выходят к своим окнам и на балконы и бьют в кастрюли, сковороды и ведра в знак протеста против несправедливости и плохого с их точки зрения поведения”.

”В общем люди тут делятся на два лагеря: те, которые поддерживают независимость, и те, которые не поддерживают. Думаю, что счет примерно 50 на 50, поэтому результаты референдума предсказать сложно”, — отметила она.

”Каталония и прежде всего Барселона и ее окрестности — очень многонациональное место, и большинство иноземцев (в том числе самих испанцев из других регионов) не поддерживают независимость. Я как эстонка считаю, что человек должен иметь право устраивать на своей земле референдум, и я понимаю стремление каталонцев к независимости, но, мне кажется, многие иностранцы не понимают этого”.

”Интересно и то, что правительство Эстонии не выразило свою поддержку Каталонии. Нас, местных эстонцев, это очень задело. По крайней мере тех, кого я знаю”, — добавила Вески.