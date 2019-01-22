Эстонию знатно подморозило. При какой температуре школьники могут официально не идти в школу?

Riigi Teataja сообщает, что при организации учебной деятельности учитывается общее влияние температуры воздуха на улице и скорости ветра, то есть ощущаемая температура.

Уроки можно отменить, если не организован транспорт до школы и обратно и ощущаемая температура воздуха составляет:

для учеников 1-6 классов -20 ºC

для учеников 7-9 классов -25 ºC

Ощущаемая температура воздуха оценивается на сайте Госметеослужбы http://www.ilmateenistus.ee и таблице индекса ветра и холода на сайте Департамента здоровья.

При этом отмечается, что температура в учебном помещении не должна быть ниже 19 ºC, а в спортивном зале — не менее 18 ºC.

Стоит отметить, что окончательное решение об отмене уроков или о том, послать ли ребенка в школу, принимают школа и родители соответсвенно, исходя из погодных условий, расстояния до школы и того, как ребенок туда добирается.