07.05.2018, 21:18

Эстонию впервые посетил министр обороны Японии

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rus.delfi.ee
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Эстонию впервые посетил министр обороны Японии
Kaitseministeerium

Министр обороны Юри Луйк встретился вчера в Таллинне с министром обороны Ицунори Онодэра, чтобы обсудить отношения двух государств в области обороны и ситуацию в плане международной безопасности. В фокусе встречи было продвижение киберсотрудничества между Эстонией и Японией. Министр Онодэра стал первым министром обороны Японии, посетившим Эстонию.

"Взгляд Эстонии и Японии на безопасность схож, поскольку несмотря на удаленность двух стран друг от друга, наши проблемы в области безопасности также схожи”, — сказал министр обороны Луйк.

Министры подтвердили, что как Эстония, так и Япония осознают важность киберобороны, а также необходимость более широкого сотрудничества в этой сфере как на двустороннем уровне, так и в НАТО. „Благодаря высокому уровню инфотехнологии и киберзащиты обеих стран мы можем стать равными партнерами друг для друга”, — добавил Луйк.

Министр обороны Луйк пригласил Японию использовать нашу киберлабораторию и развивать сотрудничество посредством учений.

Прошлой осенью Япония подала ходатайство о присоединении к работе центра оборонного киберсотрудничества НАТО в Таллинне. Вчера министр Онодэра посетил центр лично.

Кроме обсуждения двусторонней работы, министры обороны обсудили вопросы безопасности, связанные с Северной Кореей, Россией и Китаем, а также сотрудничество Японии с НАТО.

"Ядерная программа Северной Кореи представляет собой глобальную проблему, и поиск надежного и контролируемого решения сверхважен также и для Эстонии”, — заявил Юри Луйк.

Министр обороны Луйк также выразил благодарность Японии за тесное сотрудничество с НАТО и за большой вклад в поддержку вооруженных сил Афганистана. „Япония также присоединилась к санкциям против России и поддерживала правительство Украины”, — добавил Луйк.

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В субботу министр обороны Ицунори Онодэра посетил авиабазу Эмари, где ему был представлен обзор военно-воздушных сил Эстонии и только что прошедших там учений Siil. Министр Онодэра также познакомился с деятельностью французского авиаконтингента в Эмари.

Кроме авиабазы Эмари японский министр побывал также на дне посетителей крупных военных учений Siil, устроенного в Минной гавани. Министр обороны Японии выразил признательность Кайтселийту Эстонии и нашим добровольным защитникам государства за их желание внести свой вклад в безопасность государства.

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