Эстонию впервые посетил министр обороны Японии

Министр обороны Юри Луйк встретился вчера в Таллинне с министром обороны Ицунори Онодэра, чтобы обсудить отношения двух государств в области обороны и ситуацию в плане международной безопасности. В фокусе встречи было продвижение киберсотрудничества между Эстонией и Японией. Министр Онодэра стал первым министром обороны Японии, посетившим Эстонию.

"Взгляд Эстонии и Японии на безопасность схож, поскольку несмотря на удаленность двух стран друг от друга, наши проблемы в области безопасности также схожи”, — сказал министр обороны Луйк.

Министры подтвердили, что как Эстония, так и Япония осознают важность киберобороны, а также необходимость более широкого сотрудничества в этой сфере как на двустороннем уровне, так и в НАТО. „Благодаря высокому уровню инфотехнологии и киберзащиты обеих стран мы можем стать равными партнерами друг для друга”, — добавил Луйк.

Министр обороны Луйк пригласил Японию использовать нашу киберлабораторию и развивать сотрудничество посредством учений.

Прошлой осенью Япония подала ходатайство о присоединении к работе центра оборонного киберсотрудничества НАТО в Таллинне. Вчера министр Онодэра посетил центр лично.