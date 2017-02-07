Эстонию впервые покинул прибывший по квотам беженец

В рамках европейской миграционной программы в Эстонию были отправлены 89 просителей убежища. На данный момент один из них уже покинул Эстонию, пишет Eesti Päevaleht.

В январе из страны уехал мужчина из Ирака, чья семья продолжает жить здесь. Из Эстонии также уехала семья из пяти человек из Ливана, которая получила в стране убежище вне миграционной программы. Как мужчина из Ирака, так и ливанцы уехали из Эстонии обратно на родину.

Старший комиссар Департамента полиции и погранохраны Катрин Таммекун отметила, что возвращение получивших убежище людей на родину не является необычным явлением, и они имеют на это полное право. Также получившие международную защиту люди могут свободно путешествовать.

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Она отметила, что им все же нужно учитывать, что по возвращении на родину их международная защита закончится, так как их желание вернуться назад означает отсутствие опасности в родной стране, изначально послужившей основанием для предоставления убежища. Эти правила являются общей международной практикой

Защита не прекращается, если человек переедет отсюда в какую-либо другую страну. Уехав на родину, бывший проситель убежища имеет право вернуться в Эстонию, например, на основе визы, и снова подать здесь прошение об убежище. По словам Таммекун, в таком случае ходатайство о предоставлении международной защиты будет снова рассматриваться с нуля.

Старший комиссар объяснила, что беженцы не обязаны обосновывать свое желание вернуться на родину, поэтому точные причины их отъезда назвать нельзя, но насколько известно департаменту, покинувшие Эстонию привели в качестве причины сложности с адаптацией в новой стране.

Просители убежища могут получить помощь, чтобы вернуться на родину, обратившись в международную миграционную организацию IOM (International Organization for Migration). IOM помогает покрыть расходы, связанные как с поездкой, так и с повторной адаптацией в родной стране.

Другой причиной отъезда беженца из страны может быть окончание международной защиты, если для ее предоставления больше нет оснований. Таммекун отметила, что предоставленная защита имеет временный характер и предназначена для улучшения состояния, в котором находятся люди, спасающиеся от гонений, военных действий или кризисных ситуаций.

”В долгосрочной перспективе беженец либо может стать постоянным жителем Эстонии, либо вернуться обратно на родину”, — сказала Таммекун в заключении.