Президент Украины Петр Порошенко посетит 23 января с официальным визитом Эстонию, сообщает "Интерфакс-Украина".

24 января Порошенко посетит Финляндию. Согласно информации, президент Украины обсудит с президентом Финляндии Саули Нийнистё отношения между двумя странами, ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений.