24 января Порошенко посетит Финляндию. Согласно информации, президент Украины обсудит с президентом Финляндии Саули Нийнистё отношения между двумя странами, ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений.
Эстонию с официальным визитом посетит президент Украины(21)
Президент Украины Петр Порошенко посетит 23 января с официальным визитом Эстонию, сообщает "Интерфакс-Украина".
Топ
Недовольный клиент Taxify: водитель самовольно закончил поездку и прислал неприличное сообщение (58)
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Требование EKRE по поводу ”ежика, которого тошнит”, трагический инцидент на Хийумаа (11)
Газета: Rail Baltic поможет с транспортировкой союзников, но при реальном конфликте окажется бесполезной (94)
Лавров: Россия вернется к ратификации договора о границе с Эстонией при конструктивном развитии отношений (125)