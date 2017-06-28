Эстонию посетят президент Еврокомиссии и председатель Европейского совета

В четверг, 29 июля, в Эстонию прибывают с двухдневным визитом члены Европейской комиссии во главе с президентом Комиссии Жаном-Клодом Юнкером. В то же время с рабочим визитом в Таллинне будет находиться и председатель Европейского совета Дональд Туск, сообщает пресс-служба председательства Эстонии в ЕС.

Визиты на высшем уровне откроют председательство Эстонии в Совете Европейского союза, которое начнется 1 июля и продлится до 31 декабря.

Председатель Совета Дональд Туск в ходе рабочего визита встретится с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, с которым они вместе обсудят подготовку встреч на высшем уровне в последующие полгода. Также речь пойдет о политике в области миграции, климата и обороны. Туск встретится с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.

Члены Европейской комиссии встретятся в рамках рабочего визита с членами правительства Эстонской Республики, чтобы обсудить поставленные на следующие полгода цели. Также в программе запланированы встречи с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, спикером Рийгикогу Эйки Нестором и фракциями Рийгикогу, а также руководителями комиссий.

Все гости примут участие в праздничной церемонии в честь начала председательства Эстонии в Совете Европейского союза, которая пройдет в Kultuurikatel, а также в концерте на площади Вабадузе. На концерте публику поприветствуют Юри Ратас, а также руководители европейских институтов.

Эстонию посетит делегация из 70 иностранных журналистов с целью освещения начала председательства Эстонии в Совете Европейского союза.