Эстонию посетит делегация Конгресса США

22 апреля в 14.00 премьер-министр Юри Ратас встретится с делегацией Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Полом Райаном.
В состав делегации Конгресса входят также члены Палаты представителей Мэк Торнберри, Брайан Маст, Дон Бэкон, Марта Роби, Джеб Хенсарлинг, Рон Кайнд и Грегори Микс.
Темы встречи — сотрудничество Эстонии и США в сфере обороны, ситуация с безопасностью и внешнеполитические вызовы в мире.
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Tallinn, Квартира, 175 000 EUR
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