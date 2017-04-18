18.04.2017, 19:15

Эстонию посетит делегация Конгресса США

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rus.delfi.ee
EST
Paul Ryan
Paul RyanFoto: AARON P. BERNSTEIN, REUTERS

22 апреля в 14.00 премьер-министр Юри Ратас встретится с делегацией Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Полом Райаном.

В состав делегации Конгресса входят также члены Палаты представителей Мэк Торнберри, Брайан Маст, Дон Бэкон, Марта Роби, Джеб Хенсарлинг, Рон Кайнд и Грегори Микс.

Темы встречи — сотрудничество Эстонии и США в сфере обороны, ситуация с безопасностью и внешнеполитические вызовы в мире.

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