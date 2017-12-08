08.12.2017, 20:10

Эстонию на пресс-конференции Путина снова представят ERR и "Радио Палдиски"

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rus.delfi.ee
EST
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3130775Foto: Michael Klimentyev, Sputnik

В пятницу, 8 декабря, был опубликован список журналистов, аккредитованных для участия в традиционной ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, пишет rus.err.ee.

Среди 1640 работников СМИ (рекордный показатель — прим.), которые хотят освещать событие, есть и представители Эстонии.

Эстонское национальное телерадиовещание (ERR) представляет корреспондент "Актуальной камеры" в Москве Антон Алексеев, который регулярно готовит новостные сюжеты и для "Радио 4".

Еще одним представителем Эстонии станет регулярный гость пресс-конференций Путина — главред "Радио Палдиски" Олег Тесла.

Четыре года назад Тесла задал Путину вопрос, на который президент России начал отвечать по-эстонски: "Tere-tere, vana kere".

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