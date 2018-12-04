Эстонию на похоронах Джорджа Буша-старшего представит Тоомас Хендрик Ильвес

”К сожалению, президент Керсти Кальюлайд не сможет на этой неделе принять участие в похоронах бывшего президента США Джорджа Герберта Уокера Буша. Нынешний и бывший президент договорились, что в США Эстонию представит президент Тоомас Хендрик Ильвес”, — сказала Delfi пресс-секретарь президентской канцелярии Майлин Аасмяэ.