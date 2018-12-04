Эстонию на похоронах Джорджа Буша-старшего представит Тоомас Хендрик Ильвес(9)
На похоронах президента США Джорджа Буша-старшего Эстонию будет представлять не Керсти Кальюлайд, а Тоомас Хендрик Ильвес.
На похоронах президента США Джорджа Буша-старшего Эстонию будет представлять не Керсти Кальюлайд, а Тоомас Хендрик Ильвес.
”К сожалению, президент Керсти Кальюлайд не сможет на этой неделе принять участие в похоронах бывшего президента США Джорджа Герберта Уокера Буша. Нынешний и бывший президент договорились, что в США Эстонию представит президент Тоомас Хендрик Ильвес”, — сказала Delfi пресс-секретарь президентской канцелярии Майлин Аасмяэ.
Müügitugi ja müügiinsener
KAESER KOMPRESSOREN GROUP ...
Tähtaeg: 05.12.2018
Üld- ja onkouroloogiakeskuse juhataja
PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA
Tähtaeg: 12.12.2018
Energiasüsteemi töökindluse spetsialist
ELERING AS
Tähtaeg: 09.12.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.