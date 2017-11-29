29.11.2017, 18:01

Эстония ждет, затаив дыхание: обжалует ли прокуратура Индии решение по делу судовых охранников?

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rus.delfi.ee
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Эстония ждет, затаив дыхание: обжалует ли прокуратура Индии решение по делу судовых охранников?
Foto: Caters News Agency

Сегодня вице-канцлер Министерства иностранных дел Аннели Колк встретилась в Индии с оправданными позавчера 14 эстонскими судовыми охранниками.

Позже с охранниками встретятся местный генпрокурор и другие представители власти.

Колк отметила, что сейчас трудно сказать, надолго ли затянется весь процесс. Также неизвестно, на сколько останется в Индии и сама канцлер. На данный момент существует договоренность о ежедневных встречах с эстонцами.

Прокуратура Индии имеет право в течение 90 дней обжаловать решение суда, в связи с чем пока неясно, когда эстонцы смогут вернуться на родину. Решение может прийти как послезавтра, так и лишь через 90 дней.

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