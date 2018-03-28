Эстония запретила въезд депутату Госдумы Затулину, РФ воспринимает это решение как недружественный акт

Министерство внутренних дел Эстонии запретило въезд в страну депутату Государственной Думы Российской Федерации Константину Затулину. Эту информацию Delfi подтвердила представитель МВД Эстонии Кристийна Херодес.

О причинах запрета в министерстве Delfi не сообщили.

По информации российского посольства, Затулин намеревался прибыть в Эстонию 29 марта для проведения встреч с проживающими в Таллинне и Нарве соотечественниками.

В посольстве напомнили, что Затулин был избран в Госдуму РФ

в сентябре 2016 года в том числе и голосами проживающих на северо-востоке Эстонии российских граждан. "Встречи со своими избирателями являются прямой обязанностью депутата, что и планировал сделать Затулин", — отмечают в посольстве.

"Посольство рассматривает принятое эстонской стороной решение как откровенно недружественный акт, наносящий ущерб российско-эстонским отношениям и способный самым негативным образом отразиться на перспективах взаимоуважительного диалога в духе добрососедства, в пользу чего неоднократно высказывалось руководство Российской Федерации", — отмечает российская сторона.

О запрете на въезд Затулина эстонская сторона уведомила через посла России в Эстонии Александра Петрова.

”Очень признателен русофобам Эстонии за любезность предупреждения. Их собратья на Украине в прежние годы хранили гордое молчание, пока я не оказывался в Киеве, Керчи или Симферополе. Очень уж любили упражняться в депортациях. Впрочем, Эстония тоже не слаба по этой части: только что спасла Англию и остальное НАТО, объявив о высылке нашего военного атташе из посольства России в Таллинне", — прокомментировал запрет на въезд Затулин.

По его словам, он огорчен, что не сможет встретиться с русскими людьми, своими избирателями и соотечественниками в Эстонии. "Как, впрочем, и с эстонцами, которых я привык уважать. На территории Красной Поляны в моем родном городе Сочи, в селении Эсто-Садок уже свыше ста лет живут эстонцы, среди которых есть и мои друзья. Живут эстонцы с XIX века и в соседней Абхазии. Хотелось бы напомнить об этом факте господам из МИД и МВД Эстонии", — говорит Затулин.

Тем не менее депутат заверил сограждан и соотечественников в Эстонии, что продолжит работу над законами, облегчающими их связи и возможности в России. "Прошу вас поддерживать контакты со мной и моими помощниками в Эстонии, а также с сотрудниками посольства Российской Федерации в Таллинне и Генерального консульства в Нарве. Россию и русских не задушишь и не убьешь. Позвольте поздравить вас с наступающим Светлым Пасхальным Воскресеньем", — заключил депутат Госдумы.