Эстония занимает одно из последних мест по гендерному равноправию в ЕС

Прогресс в обеспечении социально-экономического равноправия в Европейском союзе остается очень медленным, а Эстония находится по этому показателю в хвосте списка европейских стран.

Такие данные приводятся в последнем индексе гендерного равноправия, сообщил в среду, 11 октября, новостной портал ERR.

По 100-балльной шкале средний показатель гендерного равноправия среди 28 стран Евросоюза составляет 66,2, при этом самый высокий показатель в Швеции (82,6), а самый низкий — в Греции (50). Эстония заняла 20-е место (56,7), пишет rus.err.ee.

По сравнению с ситуацией 10-летней давности средний показатель по ЕС вырос всего на четыре пункта, а показатель Эстонии — на 2,5 пункта.