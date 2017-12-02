Эстония заключила соглашения о сотрудничестве в развитии э-государства с Африканским союзом и Республикой Маврикий

Премьер-министр Юри Ратас подписал в Абиджане протоколы о намерениях в области развития электронного государственного управления с Африканским союзом и Республикой Маврикий, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

Соглашение с Африканским союзом касается сотрудничества в сфере э-управления в более широком смысле, а с Маврикием носит более конкретный характер, предполагая создание регионального модуля обучения в области электронного правительства. Подписание обоих документов состоялось во время саммита Европейского союза и Африканского союза.

”Многие страны Африки, как и Эстония, имеют предпосылки для успешного развития э-государства”, — сказал Ратас. Премьер-министр объяснил, что государства Африки, как и Эстония, начали выстраивать э-государство с нуля, не располагая наработанными десятилетиями сложными и закоснелыми системами, нуждающимися в изменениях.

”Я очень рад, что страны Африки испытывают конкретный интерес к э-правительству, э-здоровью и к Х-road в более широком смысле. Эстония предлагает, прежде всего, свой опыт в построении э-государства, давшего существенный толчок нашему развитию. Как Африканский союз, так и Маврикий намереваются основать консультационные и аналитические центры по аналогии с эстонской Академией э-государства. У эстонских предпринимателей и разработчиков э-государства здесь очень много возможностей для сотрудничества”, — отметил премьер-министр.

Юри Ратас объяснил, что увязанные между собой системы э-управления соседних стран поддерживают рост товарообмена и улучшают доступ к государственным услугам, а также способствуют созданию новых рабочих мест, прежде всего, для молодежи, и получению более точного представления о миграции.

Европейский союз и Африканский союз, объединяющие в общей сложности 83 страны, в ходе двухдневной встречи на высшем уровне, посвященной теме создания лучших возможностей для молодежи, приняли совместное заявление по пяти темам: экономический рост, инвестиции и навыки; мир и безопасность; миграция и передвижение; управление; изменения климата и природные богатства.

”Я рад, что у Европейского союза, Африканского союза и ООН теперь есть план совместной борьбы с торговцами людьми и помощи беженцам из Ливии в возвращении на родину. Кроме того, мы достигли соглашения в части совместного заявления, то есть принципов, из которых мы будем исходить в период до следующей встречи на высшем уровне, где, как мы надеемся, мы сможем обсудить уже конкретные проекты. Африка нуждается в Европе, однако нам нельзя забывать, что и Европа нуждается в Африке”, — сказал премьер-министр.