Эстония за минуту: примите участие в проекте и оставьте свой след в истории!

Эстонский союз фотокорреспондентов и организаторы EV100 призывают жителей Эстонии принять участие в общереспубликанском проекте "Eesti minut" ("Минута Эстонии").

Для этого 24 февраля с 13:00 до 13:01 (в течение одной минуты) необходимо запечатлеть на фото атмосферу, людей, объекты или природу, находящиеся вокруг вас в данный отрезок времени.

Присланные фотографии будут представлены на выставке, которая, предположительно, станет для Эстонии выставкой с самым большим количеством работ и авторов.

Снимки будут переданы Эстонскому национальному музею и выставлены на обозрение на сайте eestiminut.ee.

Организаторы просят участников зарегистрироваться на данном сайте, куда потом можно будет загрузить фото. Для тех, кто фотографирует на мобильный телефон, разработано специальное приложение "Eesti Minut".

От каждого участника ожидается по одной фотографии. Работы можно присылать до 10 марта 2018 года