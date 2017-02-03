Эстония выступает за ужесточение санкций против России в случае военной эскалации на Украине

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по иностранным делам решила ужесточить позиции Эстонии против России по вопросу Украины. Эта тема будет обсуждаться 6 февраля в Совете ЕС по иностранным делам.

По единогласному предложению комиссии по иностранным делам в позиции Эстонии был добавлен пункт о том, что Эстония осуждает эскалацию военной деятельности в Восточной Украине. Санкции ЕС против России должны оставаться в силе до полного выполнения Минских соглашений. Эстония считает, что в случае продолжения военной эскалации санкции следует ужесточить.

”Позиции Эстонии отражают наше отношение к событиям последних дней в Восточной Украине, — сказал председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон. — Останутся ли санкции против России в силе, напрямую зависит от выполнения Минских соглашений. К сожалению, мы видим резкое ухудшение ситуации. В результате обострившегося из-за прокремлевских сил военного конфликта за последние дни погибли десятки человек. Сотни были ранены. Поэтому важно, чтобы Европейский союз выразил полную поддержку Украине”.

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По словам заместителя председателя комиссии Кейт Пентус-Розиманнус, Эстония и ЕС должны поддержать территориальную целостность Украины и подчеркнуть необходимость прекращения военных действий. ”Если военная эскалация на Украине и нарушение Минских соглашений продолжатся, то адекватная реакция на это — пересмотреть введенные санкции и ужесточить их”, — сказала Пентус-Розиманнус.

Решение комиссии по иностранным делам наряду с председателем и заместителем председателя также поддержали Майре Аунасте, Лийза Овийр, Владимир Вельман, Андрес Херкель и Ээрик-Нийлес Кросс. Комиссия по делам Европейского союза приняла к сведению информацию, полученную на совместном заседании с комиссией по иностранным делам.

Эстония считает, что несмотря на тяжелую ситуацию в государстве, продолжительную российскую агрессию и незаконную аннексию Крыма, Украина уже сделала важные шаги по реформированию государства. По оценке Эстонии, народ и правительство Украины четко выразили свое желание интегрироваться в ЕС. Поэтому Эстония поддерживает введение безвизового режима между Украиной и ЕС, а также окончательную ратификацию и вступление в силу соглашения об ассоциации.

Эстония поддерживает стремления и успехи Украины в области государственной реформы и продолжает поддерживать Украину как в двустороннем порядке, так и через международные организации. Эстония также призывает Украину принимать решительные меры по борьбе с коррупцией, в том числе укреплять институты, созданные для борьбы с коррупцией, и реформировать судебную систему. Важную роль в проведении реформ сыграло активное и компетентное украинское гражданское общество. Эстония призывает правительство Украины и в дальнейшем тесно сотрудничать с гражданским обществом.

С аннексии Крыма скоро пройдет три года. В связи с этим, Эстония поддерживает идею ужесточить политику ЕС по непризнанию аннексии Крыма.