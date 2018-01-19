Эстония выдвинула свою кандидатуру в качестве непостоянного члена в Совете Безопасности ООН

Вчера на заседании комиссия Рийгикогу по иностранным делам решила инициировать рапорт, который поможет сформировать политические решения, необходимые для укрепления позиций заграничной службы Эстонии. Для подготовки рапорта комиссия решила заказать исследование на эту же тему, чтобы получить предложения и рекомендации.

По словам председателя комиссии Марко Михкельсона, рапорт в первую очередь постарается выяснить, какие законотворческие и политические решения необходимо принять, чтобы повысить амбициозность и гибкость заграничной службы. ”Дипломатия в Эстонии играет первостепенную роль в обеспечении безопасности государства, продвижении экономических интересов и защите прав граждан. Поэтому нам важно иметь и соответствующий ресурс”, — сказал Михкельсон.

По мнению комиссии по иностранным делам, сейчас — подходящее время дать оценку возможностям заграничной службы Эстонии выполнять задачи во внешней политике. При необходимости можно предложить изменения и дать свои политические рекомендации.

”Эстония недавно успешно завершила председательство в Совете Европейского союза и выдвинула свою кандидатуру в качестве непостоянного члена в Совете Безопасности ООН в 2020–2021 гг. Министерство иностранных дел в настоящий момент работает над программой развития внешней политики и анализирует, нужны ли поправки к Закону о заграничной службе”, — сказал Михкельсон.

Помимо составления рапорта комиссия по иностранным делам закажет исследование на эту же тему. Цель исследования — установить механизмы воздействия, оценить, насколько заграничная служба выполняет установленные задачи во внешней политике, а также выяснить, требуется ли изменить что-либо для укрепления позиций заграничной службы, и если да, то что именно.

Исследование должно дать обзор основополагающих документов, источников и целей внешней политики Эстонии, а также ответить на вопрос, как и в какой степени необходимо изменить ведение внешней политики Эстонии.