Эстония впервые возглавила Совет ЕС: что нужно знать об этом?

1 июля — исторический для Эстонии день. Это первый день председательства Эстонии в Совете Европейского союза, который наша страна возглавляет впервые. Читайте подборку самой важной информации, которую над знать о председательстве в ЕС.

Что случится 1 июля и как Эстония к этому готовится

Foto: Eero Vabamägi

Изначально Эстония должна была стать страной-председателем в Совете ЕС в первом полугодии следующего года. Но из-за Brexit и отказа Великобритании от своего места в Совете Европы, было принято решение об изменении графика председательства стран-членов ЕС. Таким образом, председательство нашей страны выпало на 1 июля 2017 года. Несмотря на это, подготовка к новой для Эстонии роли идет полным ходом.

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Ильвес предвидел: Эстонии придется председательствовать в ЕС вместо Великобритании?

President Ilves Foto: Andres Putting

Президент Тоомас Хендрик Ильвес был первым, кто предостерег Эстонию от того, что в случае принятия Великобританией решения о выходе из Евросоюза, стране придется перенять на себя председательство.

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ФОТО DELFI: Эстония готовится к председательству в ЕС: в четверг в Таллинн прибыли Юнкер и Туск

Karli Saul

Официально Эстония начнет председательство в Совете ЕС в эту субботу, но торжественные церемонии начались уже сегодня.

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ГРАФИК: Какие расходы понесет Эстония в связи с председательством в ЕС

EL lipp Foto: GEORGES GOBET, AFP

По словам заместителя директора Госканцелярии по делам Еврокомиссии Кристо Пыльда, Эстония готовилась к председательству уже с середины 2012 года, и за это время вся система председательства была тщательно проработана.

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С началом председательства в ЕС будет временно изменена организация дорожного движения

Tallinn õhust Foto: Hendrik Osula

В связи с председательствованием Эстонии в Совете Европейского Союза начиная с 28 июня в центре Таллинна будет частично изменена организация дорожного движения. Изменения организации дорожного движения коснутся, в основном, окрестностей Таллиннского Котла культуры и расположенных в центре Таллинна гостиниц, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

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На этих новехоньких BMW будут ездить высокопоставленные гости во время председательства Эстонии

Foto: Madis Veltman

В течение следующего полугодия высокопоставленные гости будут ездить по Эстонии на автомобилях BMW новейшей модели, пишет Eesti Päevaleht.

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Какими смартфонами будут пользоваться чиновники во время председательства в ЕС?

Nutitelefon. Pilt on illustreeriv. Foto: Forte

Некоторое время назад Государственная канцелярия приступила к закупке смартфонов для своих сотрудников на время председательства Эстонии в Совете ЕС.

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КАРТА: В Таллинне появятся предупреждающие о карманниках пиктограммы

Kesklinn on taskuvarastele eriline meelispaik, hoiatuste asukohad on valitud turistide liikumissuundi ja taskuvarguseks soodsaid kohti silmas pidades. Foto: Rauno Volmar

Грядущее лето ознаменуется праздником песни и танца, а также председательством Эстонии в Совете ЕС, поэтому о том, чтобы не дать ворам заработать себе на хлеб, компетентные органы задумываются уже сейчас, пишет Eesti Päevaleht.

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Для председательства Эстонии в ЕС госканцелярия закупит 5000 USB-презервативов

SyncStopi USB-kondoom. (Foto: tootja)

На время председательства Эстонии в Совете Евросоюза государственная канцелярия закупит 5000 т.н. USB-презервативов или блокировщиков данных, призванных следить за тем, чтобы по USB-кабелю передавалось только электричество, а не данные.

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Газета: на время председательства в ЕС Эстония наймет армию чиновников

Mõne kuu jooksul tuleb Eestis korraldada sadu poliitilisi kohtumisi, konverentse ja sündmusi. Foto: Ilmar Saabas

Во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза около 1000 чиновников будут исполнять связанные с председательством обязанности. Кроме того, будет нанято еще более 300 человек, пишет Eesti Päevaleht.

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Председательство Эстонии в ЕС: министры не смогут уклоняться от проведения встреч

Kui töö Brüsselis nõuab, tuleb Eesti ministril eesistumise ajal kodused asjad kõrvale heita ja lennukisse istuda, ütleb EL-i tippametnik Jeppe Tranholm-Mikkelsen. Foto: Rauno Volmar

В обычных условиях в случае возникновения требующих практического внимания внутригосударственных проблем министр может сосредоточиться на их решении и назначить себе заместителя на встречах на европейском уровне. Однако во время председательства Эстонии в ЕС участие в общеевропейских делах отложить не получится, пишет Eesti Päevaleht.

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Ратас — о председательстве Эстонии в ЕС: мы можем изменить жизнь европейцев к лучшему

Сегодня премьер-министр Юри Ратас выступил в Рийгикогу с речью на тему председательства Эстонии в Совете Европейского союза. Читайте речь прембер-министра в полном объеме.

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ЕС сделал Юргена Лиги примером того, как не надо себя вести

Fotomontaaž/Euroopa Ülemkogu meediapank

В связи с председательством Эстонии в ЕС эстонских министров учат правильно общаться с журналистами. Министров учат, как не надо себя вести, показывая им плохие интервью — интервью Юргена Лиги.

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