Эстония вошла в ТОП-15 самых безопасных стран мира

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) назвали Финляндию самой безопасной страной в мире, следует из публикации на сайте швейцарской неправительственной организации.

Финляндия оказалась самой безопасной страной в мире. На втором месте оказались Объединенные Арабские Эмираты, на третьем — Исландия, на четвертом — Оман, на пятом — Гонконг.

Эстония в списке назодится на 15 месте, а среди стран Европы она на 8 месте. Латвия заняла 40 место, а Литва — 42.

Эстония также пергнала Швецию (16), Германию (51), Францию (67), Италию (70), Великобританию (78) и США (84).

Всего в списке 136 позиций, Россия занимает в нем 109 место. Самой опасной страной названа Колумбия, немного уступают ей Йемен и Сальвадор.

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как уровень преступности, террористической угрозы и наличие вооруженных конфликтов.