Эстония установила запрет на въезд 49 гражданам РФ

По предложению министра иностранных дел Свена Миксера, правительство ввело санкции и запретило въезд в Эстонию тем лицам, которые связаны с так называемым списком Магнитского, эти меры касаются 49 граждан РФ.

"Единство и решительность правительства в этом вопросе свидетельствует о нашем желании обратить внимание на учащающиеся нарушения Россией международного права, — передает слова Миксера rus.err.ee.

"Мы не можем не реагировать на грубые нарушения прав человека", — подчеркнул он.

В декабре 2016 года парламент Эстонии принял поправки в законодательство, позволяющие запретить въезд в Эстонию лицам, внесенным в так называемый список Магнитского, однако МВД эти ограничения пока не реализовало.

Персональные санкции в отношении упомянутых в списке лиц уже ввели США, Канада, Великобритания, Латвия и Литва.