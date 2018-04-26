Эстония установила требования к приезжающим на работу врачам из третьих стран

На сегодняшнем заседании правительство одобрило поправки к закону об организации услуг здравоохранения, при помощи которых будет упорядочена система поступления в Эстонию на работу врачей из третьих стран, в т.ч. признания их квалификации.
В дальнейшем, прежде чем поступать на работу в Эстонию, все иностранные врачи должны будут пройти рабочую практику, сдать теоретический экзамен и представить документ, подтверждающий владение эстонским языком или изучение языка.
”Важнее всего профессиональные навыки медиков и их будут проверять у каждого прибывшего их третьей страны медика как в ходе рабочей практики, так и при помощи теоретического экзамена. При помощи изменений мы сделаем практику и экзамен обязательными для всех работников сферы здравоохранения из третьих стран”, — сказал руководитель отдела систем развития здоровья Агрис Коппель. ”Также крайне важно владение эстонским, поэтому изучение языка обязательно и участие в нем необходимо подтвердить до начала рабочей практики. Теоретическим экзамен тоже проходит на эстонском”.
В дальнейшем все медики из третьих стран, в т.ч. врачи, дантисты, медсестры и акушеры будут должны пройти рабочую практику продолжительностью 1-6 месяцев (можно продлить до года) и сдать затем теоретический экзамен. Если прежде квалификацию зарубежных врачей оценивал Департамент здоровья, то при помощи поправок в оценке квалификации врачей из третьих стран станут принимать участие Тартуский университет, а также Тартуская или Таллиннская высшая школа здравоохранения, поскольку они станут направлять ходатайствующих о разрешении на работу на рабочую практику и будут проводить теоретический экзамен.
Проведенный министерством социальных дел в 2015 году аудит показал, что существующая процедура регистрации в Эстонии медиков из третьих стран нуждается в изменениях и большей юридической ясности. Новый порядок прозрачнее, четче, конкретнее, а также позволяет эффективнее осуществлять надзор.
К медикам из третьих стран относятся врачи, дантисты, медсестры и акушеры, которые приезжают в Эстонию из-за пределов Европейского союза и на кого не распространяются права директивы профессиональной квалификации.
Ежегодно для начала работы в Эстонии в качестве врача подает ходатайство около 40 врачей из третьих стран, а также к работе приступает 1-2 сестры.