Эстония установила требования к приезжающим на работу врачам из третьих стран

В дальнейшем все медики из третьих стран, в т.ч. врачи, дантисты, медсестры и акушеры будут должны пройти рабочую практику продолжительностью 1-6 месяцев (можно продлить до года) и сдать затем теоретический экзамен. Если прежде квалификацию зарубежных врачей оценивал Департамент здоровья, то при помощи поправок в оценке квалификации врачей из третьих стран станут принимать участие Тартуский университет, а также Тартуская или Таллиннская высшая школа здравоохранения, поскольку они станут направлять ходатайствующих о разрешении на работу на рабочую практику и будут проводить теоретический экзамен.

Проведенный министерством социальных дел в 2015 году аудит показал, что существующая процедура регистрации в Эстонии медиков из третьих стран нуждается в изменениях и большей юридической ясности. Новый порядок прозрачнее, четче, конкретнее, а также позволяет эффективнее осуществлять надзор.

К медикам из третьих стран относятся врачи, дантисты, медсестры и акушеры, которые приезжают в Эстонию из-за пределов Европейского союза и на кого не распространяются права директивы профессиональной квалификации.

Ежегодно для начала работы в Эстонии в качестве врача подает ходатайство около 40 врачей из третьих стран, а также к работе приступает 1-2 сестры.