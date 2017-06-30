Эстония удивит Европу необычной культурной программой

Завтра стартует программа культурных мероприятий, которые посвящены столетию Эстонской Республики и председательству Эстонии в Совете Европейского союза, сообщает пресс-служба.

Завтра за пределами Эстонии стартует программа культурных мероприятий в честь столетия Эстонской Республики и начала председательства Эстонии в Совете ЕС. Программа мероприятий представит в разных странах мира все самое лучшее из культуры, науки, предпринимательства и цифровых инноваций. Мероприятия пройдут в более чем тридцати странах.

Первое мероприятие из программы иностранных мероприятий — выступление Ansambel U в Вене на фестивале Musiktheatertage. Ansambel U — это своеобразный концерт, где публика при помощи смарт-устройств может контролировать ход концерта. В начале июля в Брюсселе появятся первые граффити Эдварда фон Лынгуса, изображающие столетних людей. Если навести камеру на них мобильного телефона, то изображения оживают и рассказывают свои истории.

По словам директора секретариата по делам Европейского союза при Госканцелярии Клена Яартса, в многогранной программе смешиваются ИТ-технологии и традиции.

”Simpel Session в Риге около памятника Свободы и первый гастрольный тур Эстонского фестивального оркестра под руководством Пааво Ярви составляют интересный симбиоз, который может предложить только Эстония”, — сказал Яаратс.

По словам художника Эдварда фон Лынгуса, его основной целью является коммуникация с обществом. ”Мне очень приятно, когда я могу показать плохой пример в хорошем смысле. Искусство может быть вокруг нас, может стать частью нашей повседневной жизни”, — сказал Лынгус.

В течение полутора года в программе примут участие многие известные культурные деятели. Среди них Театр NO99, KUMU, Пааво Ярви и Эстонский фестивальный оркестр, спортивный фестиваль Simple Session и многие архитекторы, музыканты, кинодеятели и университеты.

В 2017 и 2018 годах таланты из Эстонии выступят в Берлинском концертном зале, в культурных центрах BOZAR и Flagey в Берлине, в Александринском театре в Хельсинки, в Национальной галерее в Вашингтоне и на других площадках благодаря многим партнерам, которые помогли составить программу международных мероприятий.

Для составления программы было проведено три открытых конкурса, на которые поступило более 500 идей. 150 из них было отобрано в программу. После окончания председательства Эстонии в ЕС программа иностранных мероприятий продолжится до конца 2018 года, чтобы отпраздновать столетие Эстонской Республики.

Программа культурных мероприятий за рубежом находится по адресу events.estonia.ee и в программе могут принимать участие все мероприятия, которые происходят за пределами Эстонии.