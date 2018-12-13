”Эстония стала злее”. Письмо в прошлое от дочери отцу

Мы до сих пор молодое государство, но список этот делает нас как народ богаче. И ступаем мы гораздо более размашистыми шагами, нежели те страны, с которыми мы этот путь начинали: например, Белоруссия или Латвия.

***

Ты учил меня быть патриотом даже тогда, когда им нельзя было быть. Я училась на твоих историях о бабушке и дедушке, о боли и нужде, которые люди пережили: никогда нельзя терять веру, что свобода — настанет, и мир откроется нам. Тот сентябрьский вечер 1988 года, когда я, сидя на твоих плечах, размахивала сине-черно-белым флагом, и мы вместе с сотнями тысяч людей пели о стране, которая для меня существовала лишь в твоих рассказах. Это почитание единой культуры и наследия, которому ты меня учил тогда, ежедневно со мной.

В последний год Эстония озлобилась. Ненависть и разжигание розни привели к усилению доморощенного терроризма и насилия.

Пару недель назад, в один абсолютно обычный вечер, у меня зазвонил телефон. На том конце был мой американский друг — в полном шоке. Он только что ходил выгуливать своего пса в центре Таллинна и болтал по телефону. Его атаковали два эстонца.

Мужчины стали кидать в него и собаку камнями, крича на английском ”Убирайся домой, чужеземец!”. Мой друг и собака пострадали. Собака — сильнее.

Спутница жизни моего друга — эстонка. Ее родина — Эстония, у нее тут предприятие, которое дает рабочие места. Ее сердце — в Эстонии.

Путешественник по миру, он — один из главных эстонских делегатов, который хвалит эту инновативную страну, которую он выбрал своим домом. А выяснилось, что ему тут более не безопасно.

И он далеко не одинок. На этой неделе узнала, что испанец, работающий на моего друга уже семь лет и платящий налоги, пал жертвой подобного нападения.

Его и его спутницу, находящуюся на восьмом месяце беременности, уже пару недель преследует сосед: мол, пакуйте вещи и убирайтесь в арабские страны. К настоящему моменту все настолько плохо, что они боятся выйти на улицу и уже узнавали в посольстве: что делать-то…

***

В твое время это было неслыханно. Для тебя — невероятно.

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