25.04.2018, 13:20

Эстония сохранила 12-е место в рейтинге свободы прессы

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rus.delfi.ee
EST 2
Эстония сохранила 12-е место в рейтинге свободы прессы
rsf.org

Эстония сохранила 12-е место среди 180 стран в индексе свободы прессы, согласно обнародованному в среду, 25 апреля, ежегодному рейтингу, составленному организацией "Репортеры без границ" (RSF). На первой позиции, как и год назад, оказалась Норвегия, а последнюю строчку по-прежнему занимает КНДР.

Год назад Эстония тоже занимала 12-ю позицию, однако общая сумма баллов немножко ухудшилась, сообщается в отчете.

Год назад рейтинг Эстонии был 13,55, а теперь стал 14,08. Результат лидирующей Норвегии — 7,63, пишет rus.err.ee.

"В целом ситуация со СМИ в Эстонии довольно удовлетворительная. Эстонские СМИ свободны и независимы. На эстонском медиарынке правят был два частных концерна Eesti Meedia и Ekspress Grupp, а также общественно-правовое Эстонское телерадиовещание (ERR)", — отмечается в отчете.

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