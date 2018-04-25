Эстония сохранила 12-е место в рейтинге свободы прессы

Эстония сохранила 12-е место среди 180 стран в индексе свободы прессы, согласно обнародованному в среду, 25 апреля, ежегодному рейтингу, составленному организацией "Репортеры без границ" (RSF). На первой позиции, как и год назад, оказалась Норвегия, а последнюю строчку по-прежнему занимает КНДР.

Год назад Эстония тоже занимала 12-ю позицию, однако общая сумма баллов немножко ухудшилась, сообщается в отчете.

Год назад рейтинг Эстонии был 13,55, а теперь стал 14,08. Результат лидирующей Норвегии — 7,63, пишет rus.err.ee.

"В целом ситуация со СМИ в Эстонии довольно удовлетворительная. Эстонские СМИ свободны и независимы. На эстонском медиарынке правят был два частных концерна Eesti Meedia и Ekspress Grupp, а также общественно-правовое Эстонское телерадиовещание (ERR)", — отмечается в отчете.