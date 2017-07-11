Эстония сменила посла в Лондоне

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отозвала Лаури Бамбуса с должности посла республики в Великобритании и Северной Ирландии.

Согласно приказу главы государства, новым послом Эстонии в Великобритании и Северной Ирландии стала Тийна Интельманн, передает rus.err.ee.

По образованию Интельманн — филолог итальянского языка и литературы. Она училась в Ленинградском государственном университете.

С 2005 по 2010 года Интельманн была постоянным представителем Эстонии при ООН, позднее занимала пост Эстонии в Израиле. За свою карьеру Тийна Интельманн также была президентом ассамблеи международного уголовного суда и возглавляла делегацию ЕС в Либерии.