Эстония сделает цифровой подарок Европейскому союзу

Для проведения председательства Эстонии в Совете Европейского союза была разработана специальная инфосистема Presidency Gateway. Инфосистема поможет упростить и ускорить организацию крупных мероприятий. Данную единую инфосистему будут использовать различные министерства, приезжающие делегаты и журналисты, сказано в пресс-релизе.

В рамках председательства Эстонии в Совете ЕС пройдет более 260 мероприятий, в которых должны принять участие более 30 000 иностранных гостей. Система Presidency Gateway содержит всю необходимую информацию о мероприятиях, начиная с места проведения, спикеров, программы до всей необходимой документации. Инфосистема позволяет во время проведения мероприятия проводить интерактивные опросы, создавать виртуальные рабочие группы. Веб-система адаптирована для работы на всевозможных смарт-устройствах и для ее использования не обязательно загружать специальное приложение.

Впервые в истории проведения председательства в Совете ЕС будет использована система с таким широким спектром возможностей. В конце председательства будет опубликован исходный программный код Presidency Gateway и соответствующая документация, чтобы следующие страны-председатели могли бы использовать эту систему в своей работе.

Инфосистема была разработана при партнерстве с AS Andmevara, тендер был проведен Registrite ja Infosüsteemide Keskus, основной заказчик разработки — Госканцелярия.

Presidency Gateway является одной из цифровых инициатив Эстонии в качестве председателя в Совете Европейского союза. Вместе с будущими председателями будет рассмотрен процесс организации председательства в Совете ЕС, чтобы проанализировать рабочие процессы. Таким образом будут созданы предпосылки для цифровизации будущих председательств. Основной целью является повышение кибер-безопасности, ускорение и увеличение эффективности работы чиновников и популяризация цифровой подписи. Основная цель Эстонии при претворении этой инициативы в жизнь — создать возможности и предпосылки для использования цифровых решений последующими председателями. Также мы хотим при партнерстве с институтами Европейского союза пропагандировать использование различных э-решений и э-выборов.