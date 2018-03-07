Эстония резко отстает от развитых стран по расходам на уход за пожилыми людьми

Население Эстонии неуклонно стареет, и все больше людей нуждаются в социальном попечении и услугах по уходу, но по доле расходов на попечительские услуги Эстония занимает среди развитых стран одно из последних мест.

В домах престарелых в стране живут 8000 человек, а пожилых людей, живущих дома, но тоже нуждающихся в ежедневной помощи в быту, в десятки раз больше. По оценкам специалистов, патронажные услуги необходимы примерно 15% пожилых людей, но уровень обеспечения этими услугами в стране очень низкий, rus.err.ee.

Так, ВВП Эстонии к 2016 году составлял 70% от среднего по ОЭСР и 74% от среднего по ЕС, а расходы на попечительство, соответственно, 14% от среднего по ОЭСР и 38% от среднего по ЕС. В результате, около трех четвертей данных расходов в Эстонии ложится на плечи родственников и близких пожилых людей, в то время как в Финляндии — только половина, а в Нидерландах — менее 30%.

В парламенте во вторник обсуждали коллективную петицию с предложением ввести обязательное страхование, которое обеспечит услуги по уходу всем, кому они потребуются. Однако Министерство социальных цел, ссылаясь на мнения местных и зарубежных экспертов, идею страхования не одобряет.