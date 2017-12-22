Эстония проголосовала в ООН против США. Нас ”запомнили” и на прием не пригласят

Посол США Никки Хейли предупредила перед вчерашним голосованием в ООН, что США ”запомнят” названия стран, которые поддержат резолюцию генассамблеи ООН, критикующую решение США признать Иерусалим столицей Израиля.

Большинство стран мира проголосовали за данную резолюцию. В их числе — и Эстония. Ввиду этого возникла острая дискуссия: верно ли данное решение с точки зрения союзнических отношений?

В пятницу стало ясно, для чего Хейли запоминала названия стран. Выяснилось, что представителей восьми стран, поддержавших США, пригласят на прием в следующем году. Это Израиль, Гватемала, Гондурас, Микронезия, Маршаалловы Острова, Науру, Палау и Того, пишет Newsweek.

Также на прием пригласят представителей стран, которые воздержались от голосования; всего их 56. Страны, проголосовавшие ”против”, в их числе и Эстония, на прием приглашены не будут.

В приглашении Хейли отметила, что ”желает поблагодарить за дружеские отношения с США”.

Напомним, что вчера, наряду с другими странами ЕС, Эстония проголосовала за резолюцию против заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, в то время как шесть стран (Латвия, Польша, Румыния, Хорватия, Чехия и Венгрия) сохранили нейтралитет и воздержались.

Посол США при ООН Никки Хейли перед голосованием повторила слова Трампа о том, что США внимательно следят за голосованием и прекратят оказывать поддержку тем странам, которые проголосуют за резолюцию.