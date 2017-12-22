Эстония проголосовала в ООН против США: что будет дальше?

Министр юстиции Урмас Рейнсалу считает недальновидным решение Эстонии проголосовать в Генеральной ассамблее ООН за резолюцию против признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля.

Наряду с другими странами ЕС, Эстония проголосовала за резолюцию, в то время как шесть стран (Латвия, Польша, Румыния, Хорватия, Чехия и Венгрия) сохранили нейтралитет и воздержались.

Посол США при ООН Никки Хейли перед голосованием повторила слова Трампа о том, что США внимательно следит за голосованием и прекратит оказывать поддержку тем странам, которые проголосуют за резолюцию.

”Я считаю, что Эстонии следовало поступить так же, как поступили шесть стран-участниц ЕС, и не участвовать в голосовании, — сказал Рейнсалу Delfi. — Нам не следует участвовать в дипломатических акциях ООН, если наш самый крупный военный союзник прямо просит поддержать конкретную резолюцию”.

Рейнсалу отметил, что если бы все страны ЕС проголосовали единодушно, то ситуация была бы другая и Эстонии нельзя было бы нарушать это единство, тем более что она является страной-председателем. Но в ситуации отсутствия единой политики ЕС, Эстония, по его мнению, должна была оставаться нейтральной.

”Нам не следует спешить становиться судьями на международном форуме по сложным вопросам в отношении страны, на политике ценности которой 50 лет держалось непризнание оккупации Эстонии”, — сказал Рейнсалу и добавил, что соблюдать нейтралитет крайне настойчиво, но безрезультатно советовал и министр иностранных дел Свен Миксер.

Рейнсалу отметил, что данный случай должен дать серьезную пишу для размышлений и анализа в будущем, если Эстония станет временным членом Совета по безопасности ООН. ”В совете по безопасности может возникнуть ряд критических голосований, где нам придется выбирать между разными позициями наших союзников”, — сказал он.

За резолюцию проголосовали 128 стран, против — девять. 35 стран воздержались, 21 страна не принимала участия.

Хейли отметила, что ни одно голосование не изменит решения США о переносе посольства в Иерусалим, поскольку это правильно.

”Как и следовало предполагать, никакой единой позиции ЕС в ООН по иерусалимской резолюции не возникло. Поэтому Эстония должна была проголосовать как, к примеру, Латвия и Канада, а не старательно запихивать себя в лагерь осуждающих США, — прокомментировал ситуацию евродепутат Урмас Паэт. — В столь деликатном вопросе Эстония могла бы поступить более умно и воздержаться от голосования. Такая позиция была бы взвешенная и с точи зрения более долгосрочной перспективы”.

По оценке вице-спикера Рийгикогу Энна Ээсмаа, Эстония поступила правильно. ”Я совсем не уверен, что ООН будет официально реагировать на решение какого-либо государства в отношении признания столицы какого-либо другого государства, — сказал Ээсмаа Delfi. - Если это посчитали нужным сделать, то на Эстонию легла более высокая, чем обычно, ответственность по формированию мнения ЕС. Мы ведь еще несколько дней будем являться ведущим государством ЕС. Принимая это во внимание, лучше, если Эстония в своих позициях будет относиться к большинству. В позициях, которые, по моему мнению, можно было бы и не принимать”.

К угрозам, звучащим со стороны официальных представителей США, по мнению Ээсмаа, всем следует относиться с крайним вниманием.