Эстония присоединилась к новой оборонной программе. Министр обороны объяснил, зачем

Сегодня страны-члены Евросоюза присоединились к новой программе по Постоянному структурированному сотрудничеству в сфере безопасности и обороны (Permanent Structured cooperation — PESCO).

Delfi спросил у министра обороны Юри Луйка, как именно эта программа улучшит обороноспособность Эстонии?

Обороноспособность ЕС во многом зависит от нашего госбюджета. В известной степени поддерживает, например, постройку оборонных объектов и НАТО.

PESCO, во-первых, политическая ”крыша”, то есть форма сотрудничества, дающая сигнал как старнам ЕС, так и, например, России, что страны-члены Европейского союза заинтересованы в единой оборонной деятельности, и готовы предпринять как политические, так и оборонные и финансовые шаги во иммя укрепления этого сотрудничетства.

С другой стороны речь идет об очень практичном проекте. Сейчас в рамках PESCO уже согласовано 17 разных проектов, из которых для нас самый важный — о нем мы уже однозначно оповестили, что присоединяемся — это т. н. проект военной мобильности. То есть упрощение передвижения сил на территории ЕС как логистически, так и бюрократически.

Напомним, как развивались события.

Более 20 стран-членов Евросоюза подписали официальное письмо в адрес Совета ЕС и главы дипломатии сообщества Федерики Могерини, в котором они уведомляют о своем намерении присоединиться к новой программе по Постоянному структурированному сотрудничеству в сфере безопасности и обороны (Permanent Structured cooperation — PESCO). Торжественная церемония подписания документа состоялась на полях проходящего в Брюсселе заседания Совета ЕС, пишет ТАСС.

В официальном письме страны-члены ЕС послали "общее уведомление Совету и верховному представителю, которое включает в себя список обязательств, указывающих, что они желают и готовы выполнить требования Постоянного структурированного оборонного сотрудничества".

"Вы подписали то, что еще год назад всем казалось невозможным достичь. Это начало общей работы. 23 страны подписали уведомление, и оно остается открытым и другим странам, которые захотят присоединиться", — сказала после подписания документа Могерини.

Следующим и последним шагом в запуске программы должно стать соответствующее решение Совета ЕС, принятие которого ожидается к концу 2017 года.

Как поясняет Совет ЕС, PESCO — программа по углублению военного сотрудничества между странами — членами Евросоюза, которые добровольно хотят этого. "Цель — совместно развивать обороноспособность и делать ее доступной для европейских военных операций, — отмечается в заявлении Совета. — Однако участие в программе является добровольным, и решения будут приниматься участвующими странами-членами".

Как заявила Могерини перед началом заседания Совета ЕС, страны Евросоюза уже подготовили свыше 50 военных проектов под эту программу.