Эстония присоединилась к Европейской оборонной инициативе

Протокол о совместных намерениях подписали Эстония, Франция, Германия, Бельгия, Дания, Португалия, Испания, Нидерланды и Великобритания.

В Люксембурге также состоялась двусторонняя встреча Юри Луйка и министра обороны Франции Флоранс Парли с целью подписания технического соглашения между обеими странами. В документе была закреплена договоренность относительно практического сотрудничества между вооруженными силами Эстонии и Франции, а также предложенная Францией логистическая и техническая поддержка операции ”Бархан” в Мали.

”Сотрудничество между Эстонией и Францией в Мали, а также увеличившееся присутствие союзников в Эстонии доказывает, что мы одинаково понимаем современные вызовы безопасности и что между нашими странами существует доверие”, — считает Юри Луйк. ”Операция ”Бархан” в Мали является для наших военнослужащих очередной и непосредственной совместной деятельностью в рамках проведения военной операции, и, кроме того, существенным вкладом Эстонии в борьбу с угрозами на южном направлении”, — добавил Луйк. На встрече с министром Парли была также обсуждена подготовка к саммиту НАТО.

На встрече с министрами обороны ЕС были утверждены правила руководства проектами относительно постоянного структурированного оборонного сотрудничества Европейского Союза (PESCO), а также обсуждались условия участия в проектах третьих стран, что особенно важно в свете выхода Великобритании из ЕС.

Вслед за первой волной проектов PESCO, утвержденных в марте, вторую волну проектов планируется утвердить уже в ноябре текущего года. ”Эстония намерена представить вместе с Финляндией и Латвией — в рамках второй волны проектов — проект автономных сухопутных систем”, — заявил министр обороны Юри Луйк.

Сегодня также было подписано в рамках PESCO заявление о намерениях относительно проекта, касающегося команд быстрого реагирования по вопросам кибербезопасности, а также взаимопомощи. По словам Луйка, задача команд быстрого реагирования должна заключаться в том, чтобы оказывать помощь подвергшимся кибератакам союзническим государствам, учреждениям Европейского Союза, а также третьим странам.